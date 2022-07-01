Şanlıurfa´da LGS birincisi Fatih Efe: Pandemiyi fırsata çevirdim



Şanlıurfa´da LGS birincisi Fatih Efe: Pandemiyi fırsata çevirdimAli LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da Uğur Okulları'nda eğitim gören Fatih Efe İçten (14) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 90 sorunun hepsini doğru cevapladı ve 500 tam puan alarak birinci oldu. İçten, pandemi sürecinde evde babasıyla birlikte ders çalışarak LGS sınavını fırsatta çevirdiğini söyledi.5 Haziran 2022'de uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren Uğur Okulları 8'inci sınıf öğrenci Fatih Efe İçten, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. LGS sınavında tam puan beklediğini ifade eden Fatih Efe İçten, sınava hazırlık sürecinde okulunda öğretmenlerinden evde ise babasından büyük destek gördüğünü belirterek şunları söyledi: "LGS sınavlarına çok iyi hazırlandım. Bu puanı bekliyordum. Pandemi döneminde çoğu öğrenci boşluğa düşmüştü. Ama ben pandemiyi fırsatta çevirdim. O dönemde 8´inci sınıf konularına hazırlandım. Bu yılda sadece yeni sorular çözdüm ve tekrar yaptım. Sonunda böyle güzel bir başarı elde ettim. Sınavlarda hazırlanmamda babam bana çok destek oldu. Babam makine mühendisi ve matematiği çok iyiydi. Öğretmenler gibi soruları çözüp anlatıyordu. Hedefim iyi bir mühendis olmak. Gelecekte uçak projelerine katılmak istiyorum. Okulda öğretmenlerimin çok yardımı oldu onlara da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra iyi bir tatil yapmayı planlıyorum." dedi. OĞLUMLA BİR ANLAŞMA YAPTIK LGS sınavları için oğluyla bir anlaşma yaptığını kaydeden baba Ahmet Fatih İçten, şunları söyledi: "Pandemi döneminde boş zamanında televizyon ve bilgisayarla zaman harcayacağına oğlumla bir anlaşma yoluna gittik. O dönemi çalışarak geçirdik. Oğlum bu anlaşmamıza çok iyi uydu. Bu yıl ise stressiz bir süreç yaşadı. Hocaların desteğiyle çok güzel sınavlara hazırlandı. Kendinden çok emindi. Bir yıl önce konuları bitirmişti. Sınav günü çok rahattı. Biz daha çok stresliydik. Başarısıyla gurur duyuyoruz." DHA-Eğitim Türkiye-Şanlıurfa

2022-07-01 09:41:54



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