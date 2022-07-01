Şanlıurfa'da 300 personelle temizlik seferberliği Belediye başkanı işçilerle birlikte temizlik yaptı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 300 personelle 50 mahallede çevre bilinci oluşturmak ve farkındalık oluşturmak için seferberliği başlatıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatı doğrultusunda ‘Daha Temiz ve Yaşanılabilir Bir Ceylanpınar İçin Hep Birlikte El Ele’ sloganıyla temizlik seferberliğini sürdüren Belediye ekipleri, ilçe kırsalında mezralarla birlikte 50 mahallede çöp toplama çalışmalarını tamamladı. Ceylanpınar ilçe merkezinde de aynı temizlik hassasiyetiyle çalışma başlatan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 15 Temmuz mahallesinde 300 Belediye personelinin katılımıyla çalışmalara start verdi. Temizlik seferberliğine katılan 300 personel Cumhuriyet parkından başlayarak 15 Temmuz mahallesindeki sokak ve caddelerde temizlik çalışması yaptı. Belediye personelleriyle bir yandan çöp toplayan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, diğer yandan da sokak ve caddeleri süpürerek çalışmalara önderlik yaptı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Yaklaşık 1,5 aydır kırsal mahallelerimizde vahşi depolama alanı olarak kullanılan çöp alanlarının hepsini temizledik. Kepçe ve kamyon yardımıyla 1,5 aydır arkadaşlarımız kırsalda çalışmalarına devam ediyor. Dün itibariyle o çalışmalar bitti inşallah. Bugün teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve birimlerimizin bütün kademeleri ile Belediyenin bütün personeliyle bugün de inşallah 15 Temmuz mahallemizden başlayarak, yavaş yavaş peyderpey bütün şehrimizde temizlik seferberliği adı altında bir etkinlikle temizliğimizi yapmış bulunmaktayız. Temizlik güzeldir, temizlik imandandır. Ceylanpınar’ımız için canla başla beraber çalışıyoruz. Hayırlı olsun ya Allah bismillah diyoruz’’ ifadelerinde bulundu.

‘Daha Temiz ve Yaşanılabilir Bir Ceylanpınar İçin Hep Birlikte El Ele’ sloganıyla düzenlenen temizlik seferberliğine Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, AK Parti Ceylanpınar Kadın Kolları Teşkilatı, Belediye Başkan Yardımcıları Übeyt Kurt, Adnan Daşkıran, İsmail Berhuni, Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Akgeyik, Naif Karataş, Ümit Bilgin, İshak Uğur, 15 Temmuz Mahalle muhtarı Üzeyir Şimşek ve 300 Belediye personeli katıldı.

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