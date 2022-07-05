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GES altyapısında çalışan iş makineleri kundaklandı Şanlıurfa’da GES altyapısında çalışan iş makineleri gece saatlerinde kundaklandı

İHA

GES altyapısında çalışan iş makineleri kundaklandı Şanlıurfa’da GES altyapısında çalışan iş makineleri gece saatlerinde kundaklandı

Şanlıurfa’da güneş enerjisi sistemleri (GES) altyapı işinde çalışan 2 iş makinesi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Bölücek kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Arazide güneş enerjisi sistemi (GES) altyapı çalışması yapan özel bir firma çalışanları, mesaileri bittikten sonra 2 iş makinesini çalışma sahasında bırakarak Şanlıurfa merkeze döndü. Gece saat 01.30 sıralarında çalışma bölgesine giden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iddiaya göre levye ile iş makinelerinin kapısını zorlayarak açtıktan sonra ateşe verdi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık 4 milyon liralık bir hasar oluştuğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, iş makinelerini kundaklayan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Zarar 4 milyon lira
Firma sahibi Abuzer Avcı bunu yapabilecek husumet yaşadıkları birilerinin olmadığını belirterek, “Bizim iş makinalarımız o sahada güneş enerji sistemleri sahasının altyapısını oluşturmak için bulunuyordu. Orada arkadaşlarımız yaklaşık saat 10.00’a kadar çalıştı. Ondan sonra gece saat 01.30 sıralarında köylüler bana telefon açıp iş makinelerimizin orada yandığını söyledi. Biz de o tarafa yöneldiğimizde iş makinelerimizin başında itfaiye ve köylülerin olduğunu gördük. Daha sonra da iş makinelerimizin kullanılamaz hale geldiğini gördük. Yani biz babadan beri 30 yıllık esnafız. Hiç kimse ile kötü giden bir durumumuz olmadı. Personelimizden herkes hakkını alır. Herkes de bizi bilir fakat kimin sizi sevip sevmediğini bilemezsiniz. Bizim şüphelendiğimiz kimse yok. Burada 2 iş makinemiz yandı. Yaklaşık 4 milyon lira bir zararımız var. Elbette ki devletimizin orada hızlı çalışması, jandarmanın, JASAT’ın, savcılarımızın orada çalışması var fakat bizim devletimizden ricamız biraz daha süratli bir şekilde bu işin çözüme kavuşturulmasıdır” diye konuştu.
İş makineleri, yapılan incelemenin ardından firmanın otoparkına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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