Şehit piyade Yusuf Gürler, memleketi Siverek’te toprağa verildi

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Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde vatani görevini yaptığı sırada, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Yusuf Gürler memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Dün Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde atış sahasına giden askeri araç, kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşen er Yusuf Gürler, Hakkâri’de yapılan törenin ardından memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine gönderildi.

Ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı cenaze namazının kılınacağı Abdulkadir Geylani Camii’sine getirildi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası, şehit Yusuf Gürler yapılan törenle Siverek Şehitliğine defnedildi.

Tören esnasında şehidin yakınları ağıtlar yakarken, bazılarının ise fenalık geçirdi.

Gürler’in cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Alay komutanı Recep Çalışkan, kurum amirleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

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