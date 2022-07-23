Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan atlar Fırat Nehrinde serinletildi

Sivas'ta kahreden kaza! Ölü ve yaralılar var!

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yük taşımada kullanılan atlar, sahipleri tarafından Fırat Nehri'ne sokularak serinletildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte vatandaşlar öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya çalışırken, sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Birecik'te bazı vatandaşlar, tarım ve yük taşımada kullandıkları ve sıcaktan etkilenen atlarını Fırat Nehri'nde serinletiyor. Nehirde atlarıyla yüzen vatandaşlar da soğuk suda serinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.