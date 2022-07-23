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Şanlıurfa'da kayıp gencin cesedi kanalda bulundu

DHA

Şanlıurfa'da kayıp gencin cesedi kanalda bulundu


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, ailesi tarafından kayıp olarak aranan Sakıp Başak'ın (25) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Olay, akşam saatlerinde İkiağız Mahallesi'nde geçen sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce evden çıkan Sakıp Başak, geri dönmeyince ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Kayıp gencin bulunması için bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine sualtı dalgıç polislerinden yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç polisler, Çatılı Mahallesi'nde sulama kanalında Başak'ın cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Başak´ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-07-23 21:20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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