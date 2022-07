Göbeklitepe'nin kaşifi Prof. Dr. Klaus Schmidt anıldı Şanlıurfa’da 200 bisikletli Göbeklitepe’yi dünyaya tanıtan Klaus Schmidt’i andı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Alman Arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında Şanlıurfa'da anıldı.

Prof. Dr. Schmidt anısına Şanlıurfa Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi ortaklığında Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Urfasiklet Bisiklet Spor Kulübü destekleriyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği düzenlendi. Kent merkezinden yola çıkan 200 bisikletli, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı. Burayı ziyaret eden bisiklet tutkunları ören yerini gezip, yetkililerden bilgi aldı.



“Etkinliğin uluslararası kimliğe bürünmesi için gerekli çalışmaları yapacağız”

Etkinliğe bisikletiyle katılan Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, “Birincisini 2019 yılında yaptığımız 'Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe’ye Pedallıyoruz' etkinliğinin pandemi dolayısıyla ikincisini 2022 yılında yapıyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Gerçekten özelikle 2014 yılına kadar Göbeklitepe’yi kazan, Göbeklitepe’nin kaşifi, Göbeklitepe’nin bu duruma gelmesini sağlayan Klaus Schmidt'i anma adına yaptığımız bu etkinlik bence gelecek yıllarda çok daha büyüyerek çok daha önemli yerlere gelecektir. Bu yıl ikincisini yaptığımız bu etkinliğe de yaklaşık 200’e yakın bisikletçi katıldı. Gelecek yıllarda bu sayının giderek artmasını bekliyoruz. Hatta yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası kimliğe bürünmesi için de gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Şanlıurfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) Başkanı Mehmet Aslan, “Yaklaşık 200 bisikletçi arkadaşımızla birlikte Klaus Schmidt'in anı evinden hareket ederek Göbeklitepe ören yerine kadar geldik. Gerçekten çok büyük bir katılım var. 200'e yakın arkadaşımız pedal çevirdi. Bugün bu etkinliği gerçekleştirdik. Klaus'u her yıl anma etkinliğinde buradayız. Bu yıl resmi olarak ikincisini yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde daha geniş katılımlı etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Bölgesel ve uluslararası statüye taşımayı planlıyoruz. Yani her yıl 20 Temmuz'da Klaus Schmidt'i anma ve Göbeklitepe'ye dikkat çekmek için bisiklet kulüpleri olarak hazırız. Bütün paydaşlarımızla bu etkinliği yapmaya hazırız. Katılımcılara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bisiklet Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi Muhammet Kaplan, “Göbeklitepe'nin tanıtımı ve Klaus Schmidt'in buradaki emeklerinin unutulmaması için elimizden geleni yapacağız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, "2014 yılında kaybettik Klaus Schmidt'i, 8'inci ölüm yıl dönümü çerçevesinde buradayız. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz Klaus Schmidt'i anma etkinliğinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında buna ara vermiştik. Bu etkinliğin daha büyük, uluslararası anlamda düzenlenmesini hedefliyoruz. Bu yıl yaklaşık 200 kişilik katılım oldu. Gelecek yıl daha da geniş katılımlı olmasını hedefliyoruz. Göbeklitepe var oldukça her yıl Klaus Schmidt'i anmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

