Şanlıurfa’da bungalov evler turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa’nın, İslam ülkelerinin "2023 Turizm Kenti" seçilmesi ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fırat Nehri kıyısında yapımı tamamlanma aşamasına gelen 11 adet bungalov evi, turizme kazandırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozova’da Fırat Nehri kıyısına kurulan bungalov evler doğayla iç içe tatil ve kamp yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Bozova’da Fırat Nehri kıyısında yapımına başlanan 11 adet Bungalov tipi evin yapımında sona yaklaşıldı. Tarih ve doğal güzelliğin kıyısında buluştuğu, Güneydoğu’nun Maldivleri diye anılan Fırat Nehri kıyısında doğayla iç içe yapılan ve her detayın titizlikle düşünüldüğü proje tamamlandığında yerli ve yabancı turistlerin özellikle kamp ve balık tutkunlarının ilgisini çekmesi bekleniyor. Toplam 3 bin 400 metrekare alana sahip Bungalov tipi evlerin içerisinde mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyor. Şehrin iklimine uygun tasarlanan projede veranda benzeri mini balkon da inşa edilen yapılara farklı bir görünüm kazandırıyor.

Çok kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmete sunulacak olan bungalov evlerin kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ederek konaklayacakları, kamp yapabilecekleri doğa ile iç içe bir dinlenme, nefes alma alanı olacağı değerlendiriliyor.

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