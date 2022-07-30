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Doktora kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışınca gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest

DHA

Doktora kaldırım taşıyla saldırmaya kalkışınca gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, uyuşturucu kullanırken gözüne yapıştırıcı bir madde gelince acil servise giden Ali K.'nin tedavisini yapan nöbetçi doktor Sezer Eşfer, genel muayenre için göz doktoruna başvurmasını söyledi. Duruma öfkelenen Ali K., kaldırım taşıyla doktora saldırmak isteyince gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Ali K.'yi yeniden hastanede gören doktor, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Olay, 28 Temmuz gecesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin acil servisinde meydana geldi. Bağımlı olduğu öne sürülen Ali K., uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde gelince acil servise gitti. Nöbetçi doktor Sezer Eşfer, gözünü yıkayıp tedavisini tamamladığı Ali K.'ye, risk oluşturacak bir durum olmadığını, genel muayene için göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenen Ali K., "Bana bakacaksınız" diyerek acil servis önünde söktüğü kaldırım taşıyla doktora saldırmaya kalkıştı. Hasta yakınlarının araya girmesiyle engellenen Ali K., hastane polisleri tarafından gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI
Ali K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece eylemi gerçekleştirmediği gerekçesiyle 15 saat sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşananların ardından bu kez alkollü olarak hastaneye gelen Ali K.'yi gören doktor Sezer Eşfer, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-07-30 17:19:59

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