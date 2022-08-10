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Kanalda kaybolan Gültekin'in 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2)

DHA

Kanalda kaybolan Gültekin'in 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2)


GÜLTEKİN'İN CENAZESİNE 40 KİLOMETRE UZAKLIKTA ULAŞILDI
Şanlırfa'da, 3 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Halil Gültekin'in cenazesi, kaybolduğu bölgeden 40 kilometre uzaklıktaki Meydan Kapı Mahallesi yakınlarında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gültekin´in cenazesi, otopsi için Harran Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-08-10 20:46:59

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