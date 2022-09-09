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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi

DHA

Şanlıurfa'da 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği baskında 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depo olarak kullanılan bir eve baskın yaptı. Ekipler, aramada 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-09-09 11:41:05

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