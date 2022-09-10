Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Abdullah Volkan, Fatih Karatağ, Mahmut Gülle
ŞANLIURFASPOR: Aydın İbrahim, Cumali (Dk. 55 Erkam), Kemal (Dk. 88 Mustafa Erboğa), Behlül (Dk. 64 Mehmet Kurt), Bünyamin (Dk. 64 Mehmet Kurt), Abdulsamet, Semih, Mert, Mustafa (Dk. 88 Mehmet Yiğit), Barış
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Cantuğ Hüseyin, Anıl, Cenk, Kerem (Dk. 46 Hüseyin), Ömer, Serdar, Okan, Mehmet Alaeddinoğlu (Dk. 46 Muhammed), Oğuz (Dk. 46 Muhammed Yöndem), Mansur (Dk. 64 Emre Can)
GOL: Dk. 42 Mert (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Kurt, Barış, Semih (Şanlıurfaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 3'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-09-10 22:20:00
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