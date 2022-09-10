Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Abdullah Volkan, Fatih Karatağ, Mahmut Gülle

ŞANLIURFASPOR: Aydın İbrahim, Cumali (Dk. 55 Erkam), Kemal (Dk. 88 Mustafa Erboğa), Behlül (Dk. 64 Mehmet Kurt), Bünyamin (Dk. 64 Mehmet Kurt), Abdulsamet, Semih, Mert, Mustafa (Dk. 88 Mehmet Yiğit), Barış

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Cantuğ Hüseyin, Anıl, Cenk, Kerem (Dk. 46 Hüseyin), Ömer, Serdar, Okan, Mehmet Alaeddinoğlu (Dk. 46 Muhammed), Oğuz (Dk. 46 Muhammed Yöndem), Mansur (Dk. 64 Emre Can)

GOL: Dk. 42 Mert (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Kurt, Barış, Semih (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 3'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-09-10 22:20:00



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