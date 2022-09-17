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Şanlıurfa'da otomobil takla attı; Ala bebek öldü, 3'ü çocuk 6 yaralı

DHA

Şanlıurfa'da otomobil takla attı; Ala bebek öldü, 3'ü çocuk 6 yaralı


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURA´nın Viranşehir ilçesinde, takla atan otomobildeki Suriyeli Ala Halaf bebek hayatını kaybederken, 1'i bebek ve 3'ü çocuk 6 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece ŞanlıurfaMardin yolunun 14´üncü kilometresinde meydana geldi. Viranşehir yönüne giden Suriye uyruklu Mehmet Halaf (42) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Uluhan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 4 aylık Ala Halaf bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Halaf ile Hasan Halef (2), Yusuf Halef (4), Ali Halef, (5), Hamza Halef (6) ve Azzo El Karraf'ın (50) tedavilerine devam edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-09-17 09:41:35

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