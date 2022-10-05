Tarihi Gümrük Hanı kanalına bulaşık suyu döktü; o anlar kamerada



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'daki tarihi Gümrük Hanı içindeki su kanalına, bir lokanta çalışanı, bidonla bulaşık suyu döktü. Personelin daha sonra da bidonu kanalda yıkadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken kentlerden Şanlıurfa'da, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve asırlardır canlılığını koruyan tarihi Gümrük Hanı'nı, her gün yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bölgedeki bir lokantanın çalışanı, iş yerinde biriken bulaşık suyunu döktü. İçinde yemek artıklarının da bulunduğu suyu döken kişi, daha sonra da bidonunu kanal suyunda yıkadı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla bölge halkı tepki gösterdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-10-05 15:02:17



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