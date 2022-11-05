7 yaşındaki Suriyeli Yunus'a otomobilin çarpma anı kamerada 



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, annesinin elini bırakıp, aniden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Yunus Halaf´a (7) otomobil çarptı. Çocuk, metrelerce havalanarak cadde kenarına savrulurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde ViranşehirMardin kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye hazırlanan Suriye uyruklu Yunus Halaf, bebek pusetiyle karşıya geçmek isteyen annesinin elini bırakıp aniden yola çıktı. Bu sırada çocuğa, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle havalanarak yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan Yunus, otomobil sürücüsü ve çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Küçük çocuğa otomobilin çarptığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-11-05 14:05:49



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