        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki uzman çavuş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa’da devrilen otomobildeki uzman çavuş hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da bir kaza meydana geldi. Uzman Çavuş K.Y. idaresindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        YOLDAN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        İHA'daki habere göre kaza; Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Siverek Bucak Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş K.Y. idaresindeki araç, Adıyaman istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi.

        AĞIR YARALANDILAR

        Kazada sürücü K.Y. ile araçta bulunan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Kazada yaralanan sürücü K.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

        Öte yandan hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Yıldız için Siverek Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Yıldız’ın naaşı, memleketi Afyon’a uğurlandı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

