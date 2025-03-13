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        Haberler Gündem Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı - Güncel haberler

        Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, jandarmanın silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:10
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
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        Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda; 3 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, çeşitli silahlara ait 18 şarjör, 438 fişek ile 3 motosiklet ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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