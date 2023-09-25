Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.
Bahri Karakeçili Caddesi'nde yürüyen Yaşar İ'ye, bir otomobilden silahla ateş edildi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yaşar İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yaşar İ'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.