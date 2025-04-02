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        Haberler Gündem Şanlurfa Viranşehir'de gürültüye sinirlenen kişi 3 yaşındaki çocuğu tekmeledi! O anlar kamerada

        Şanlurfa'da 3 yaşındaki çocuğu tekmeledi! O anlar kamerada

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tüyleri diken diken şiddet olayı! İlçedeki bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek hastanelik etti. O anlar kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:22
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        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde S.U. (17), komşusunun çocuğu İ.G.'yi (3) arkadaşları ile gürültü yaptığı gerekçesiyle tekmeledi. O anlar kameraya yansırken, dalağı yırtılan çocuk hastanede tedaviye alındı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.U, apartman girişindeki merdiven önünde oyun oynayan çocukların gürültüsünden rahatsız olunca dışarı çıktı.

        NEFES ALMAKTA ZORLANDI

        Sinirlenen S.U., oyun oynayan İ.G.'ye tekme atarak yere savurdu. Daha sonra diğer çocukları da kovaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Aldığı darbe sonrası nefes almakta zorlanan çocuk, yere yığıldı. Ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.G.'nin dalağında yırtılma tespit edildi.

        "ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

        Çocuk tedaviye alınırken, aile S.U.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.U. ifadesinde, "Gürültü üzerine bir an sinirlenince dışarı çıkıp, önüme gelen çocuğa tekme attım. Çok pişmanım" dedi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        #Şanlıurfa
        #Viranşehir
        #haberler
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