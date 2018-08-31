Sannois Saint Gratien - Boulogne maçı istatistikleri

Sannois Saint Gratien ve Boulogne, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 3 puanlı Sannois Saint Gratien 15. sırada bulunuyor, Boulogne 7 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Sannois Saint Gratien, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Boulogne, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 244 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sannois Saint Gratien kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.70, Boulogne sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

Sannois Saint Gratien son hafta oynanan Boulogne maçında 2-2 berabere kaldı.

Boulogne, Sannois Saint Gratien karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Sannois Saint Gratien, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Boulogne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Boulogne, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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