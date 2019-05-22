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Şans Topu sonuçları - 22 Mayıs Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilecek 936. hafta çekilişi ile birlikte belli olacak. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen 3 kişi 423 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Şans Topu

Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans Topu'nda iki küreden ilkinden 5 şanslı rakam ikinci küreden ise 1 şanslı rakam belirleniyor. Geçen hafta 5+1 bilen Bursa İznik, İstanbul Fatih ve Başakşehir'den 3 talihli kişi başı 423 bin 233 liralık ikramiye kazanmıştı. Peki bu hafta kazandıran numaralar neler olacak? İşte Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 22 MAYIS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 15 MAYIS: 02 - 07 - 12 - 22 - 31 + 02

5+1 bilen kişi sayısı :3Kişi başına düşen ikramiye tutarı:423.233,65 TL
5 bilen kişi sayısı :15Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.370,80 TL
4+1 bilen kişi sayısı :264Kişi başına düşen ikramiye tutarı:248,60 TL
4 bilen kişi sayısı :2.843Kişi başına düşen ikramiye tutarı:30,80 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.434Kişi başına düşen ikramiye tutarı:17,10 TL
3 bilen kişi sayısı :73.048Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,20 TL
2+1 bilen kişi sayısı :50.711Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,00 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
155.239
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,80 TL

 

 

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