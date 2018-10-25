Şans Topu sonuçları için heyecan dün akşam yapılan çekilişle sona erdi. Ancak Şans Topu'nun ardından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin ardından ikramiye bilgilerinin açıklandığı Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi www.mpi.gov.tr 'ye erişim sorunu yaşandı. Siteye erişim sorunu kademeli olarak devam ediyor. İşte halen devam ederken, Şans Topu ikramiye bilgilerine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. İşte Şans Topu sonuçları ve diğer detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 24 EKİM: 2 - 5 - 14 - 15 - 22 + 14

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen çekilişle Şans Topu sonuçları belli oldu. Ancak hemen ardından MPİ'nin sitesi www.mpi.gov.tr adresine erişim sorunu yaşandı. MPİ sitesindeki erişim sorunu kademeli olarak düzeliyor. 24 Ekim Şans Topu ikramiye bilgilerine göre 5+1 bilen İstanbul Şişli ve Kastamonu Taşköprü'den 2 kişi yaklaşık 350 bin lira kazandı.

24 Ekim Şans Topu çekilişi ikramiye bilgileri

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / ŞİŞLİ - KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ

5+1 bilen kişi sayısı : 2

5 bilen kişi sayısı : 21

4+1 bilen kişi sayısı : 217

4 bilen kişi sayısı : 2.839

3+1 bilen kişi sayısı : 6.421

3 bilen kişi sayısı : 79.085

2+1 bilen kişi sayısı : 57.224

1+1 bilen kişi sayısı : 182.449



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 349.941,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.333,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 322,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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