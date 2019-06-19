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Şans Topu sonuçları - Milli Piyango 19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları

19 Haziran MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda 940.hafta çekilişi yapılan ve 6 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı 19 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye devretmişti. İşte 189 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 19 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 19 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Sonuçlar açıklanıyor...

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

MPİ 12 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 10 - 16 - 24 - 25 - 33 + 3

5+1 bilen kişi sayısı :1. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:792.546,86 TL
5 bilen kişi sayısı :9Kişi başına düşen ikramiye tutarı:8.522,70 TL
4+1 bilen kişi sayısı :236Kişi başına düşen ikramiye tutarı:433,55 TL
4 bilen kişi sayısı :2.873Kişi başına düşen ikramiye tutarı:44,50 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.079Kişi başına düşen ikramiye tutarı:25,65 TL
3 bilen kişi sayısı :80.729Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,10 TL
2+1 bilen kişi sayısı :54.446Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,10 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
167.934
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,80 TL

 

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