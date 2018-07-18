Şans Topu heyecanı Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişin ardından sona erdi. Şans Topu'nun 892. hafta çekilişi için hazırlıklar tamamlandı ve çekiliş yapıldı. Şans Topu'nda geçen hafta İstanbul Esenyurt'tan 5+1 bilen bir kişi 1 milyon 537 bin 724 lira ikramiye kazanmıştı. Bu akşam Şans Topu'nun kazandıran numaraları neler oldu? Şans Topu'na dair detaylar haberimizde...
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 18 TEMMUZ 2018: 8 - 14 - 16 - 28 - 31 + 10
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri gelir gelmez haberimizde olacak.
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|5 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|4 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|3 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|2+1 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|1+1 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu oyununun geçtiğimiz hafta yapılan 11 Temmuz 2018 tarihli çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 537 bin 724 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Şanslı numaralar ise 17 - 24 - 26 - 33 - 34 + 11 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 462 lira 50'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 326 lira 50'er kuruş, 4 bilen 3 bin 296 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 676 kişi 17 lira 70'er kuruş, 3 bilen 94 bin 758 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 741 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 459 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 395 bin 740 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 57 bin 518 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 589 bin 846 lira 41 kuruş aktarıldı.
Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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