DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, otoyol şantiyesinde, iki aracın arasında kalan işçi Yıldıray Keçe, yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Akyazı'da bulunan Kuzey otoyol şantiyesinde meydana geldi. İşçi olarak çalışan Yıldıray Keçe, şantiyede sürücüsünün manevra yaptığı iki aracın arasında kaldı.

Araçların arasından çıkarılan Yıldıray Keçe için 112 Acil Servis'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Keçe'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Evli, 1 çocuk babası Yıldıray Keçe'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.