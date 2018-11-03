Sao Paulo - Flamengo maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sao Paulo, 04 Kasım 2018 Pazar günü Flamengo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Sao Paulo 56 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Flamengo 59 puanda ve 2. sırada. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Flamengo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 580 kodlu maçı oynayanlar; Sao Paulo galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Flamengo galibiyet oranı 2.50. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Sao Paulo son hafta oynanan Bahia maçında 1-1 berabere kaldı.

Flamengo ise Vitoria karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Sao Paulo, evinde 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 10 gol yedi.

Flamengo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Flamengo, 23 gol atarken 17 gol yedi.

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