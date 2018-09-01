Sao Paulo - Fluminense maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Sao Paulo ile Fluminense, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 45 puanlı Sao Paulo 1. sırada bulunuyor, Fluminense 26 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 754 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sao Paulo kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Fluminense sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Sao Paulo son hafta oynanan Bahia maçında 1-1 berabere kaldı.

Fluminense ise Atletico Goianiense maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sao Paulo, 18 gol attı ve 6 gol yedi.

Fluminense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Fluminense, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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