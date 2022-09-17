Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza akşam saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Semih Çobanoğlu yönetimindeki 54 SC 244 plakalı otomobil, cadde üzerinde Mustafa Altuntaş idaresindeki 54 S 0944 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada servis minibüsü sürücüsü Mustafa Altuntaş ile araçta bulunan Esra Yüksel (35) ve Berna Yüksel (34) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Esra Y. buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Toyota Hastanesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.