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        Sarah Pagin ile 'Yaz Ruhu' CSO Ada Ankara #Yaz Sezonu’nda

        Soprano Sarah Pagin, 19 Temmuz'da 'Yaz Ruhu'nu taşıyan repertuvarla CSO Ada Ankara #Yaz Sezonu'nda müzikseverleri bekliyor

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 10:04
        Sarah Pagin ile 'Yaz Ruhu'
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        Modern ve klasik crossover yorumlarıyla müzikte sınır tanımayan çok yönlü yıldız soprano Sarah Pagin, 19 Temmuz’da 'Yaz Ruhu'nu taşıyan özel bir repertuvarla CSO Ada Ankara #Yaz Sezonu’na konuk oluyor.

        Birbirinden harika dört müzisyenden oluşan kuartet eşliğinde sahne alacak Sarah Pagin, dinleyicilere farklı dillerde klasik, caz ve pop müzikten oluşturduğu benzersiz programla unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Konser, pozitif enerji dolu, mutlu bir ruh hali, hafif tembellik ve çok az da olsa sevdiğinden ayrılma temalarının şarkılara döküldüğü yüksek enerji, biraz nostalji, minik bir doz melankoli içeren şarkılarla müzikseverlere müzikal bir yolculuk vaat ediyor.

        Sanatçı konserde Gershwin’in unutulmaz Summertime, I Got Rhythm ya da Mungo Jerry’nin In The Summertime gibi bir zamanlar rekor kıran unutulmaz şarkıların yanı sıra Sertab Erener’in yaz ayıyla özdeşleşmiş Kumsalda şarkısını da seslendirecek.

        Sarah Pagin’in Carmen operasından da iki arya seslendireceği gecede ayrıca Somewhere Over The Rainbow'un caz versiyonu ile Pink Martini’nin gönüllere taht kurmuş Je Ne Veux Pas Travailler şarkısı da Sarah Pagin yorumuyla müzikseverleri bambaşka dünyalara götürecek.

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        #Sarah Pagin
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