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Eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor

20.08.2018 - 16:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

3 çocuk annesi Sarah Tyau, yıllardır yeni kıyafetlere para vermiyor. İlk çocuğu doğduğunda eski elbiseleri değerlendirmeye başlayan Tyau, arkadaşlarından ya da ikinci el dükkanlardan aldığı elbiseleri adeta baştan yaratıyor

  • 1 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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    Sarah Tyau isimli bir kadın, her yıl kıyafetlere yüzlerce lira harcandığını, satın alınan bu kıyafetlerin giyilmeyip saklandığını söylüyor.

  • 2 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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    3 çocuk annesi genç kadın bu nedenle yıllardır yeni kıyafet giymiyor!

     

     

  • 3 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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    Tyau, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten hemen sonra para biriktirmek için eski bir kıyafeti şık bir elbiseye dönüştürdü.

  • 4 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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    Daha sonra güzel görünmek için pahalı kıyafetler satın almaya gerek olmadığını keşfetti. Genç kadın o günden bu yana kendisi, çocukları ve ihtiyaç sahipleri için kıyafet yeniliyor.

  • 5 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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    Tyau, 7 yıldır aile ve arkadaşlarının kullanmadığı elbiseleri alıp yeniliyor. Ayrıca ikinci el dükkanlarından çok ucuza aldığı kıyafetleri yeniden tasarlıyor. 

  • 6 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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    Instagram hesabı açarak, çocukları ve kendi için yaptığı kıyafetleri paylaşmaya başlayan Sarah Tyau'nun şu an 131 bin takipçisi var. 

  • 7 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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    Ayrıca YouTube hesabından da eski kıyafetleri nasıl yenilediğini anlatıyor.

  • 8 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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    Sarah Tyau sosyal sorumluluk projelerine de ön ayak oluyor, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafetler dikiyor. 

     

  • 9 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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    Yetenekli kadın ufak dokunuşlarla yepyeni tasarımlara imza atıyor olmasının da her şeyden daha iyi olduğunu düşünüyor.

  • 10 Sarah Tyau eski elbiseleri adeta baştan yaratıyor
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