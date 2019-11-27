İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sarallar" çeşitli ilçelerde operasyon düzenledi.
Liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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