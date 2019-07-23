Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.
Korkunç kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, seyir halindeki yakıt tankeri, Kayseri istikametinden Göksun istikametine giderken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada alev alan tanker patladı.
Aracın küle döndüğü kazada, sürücüsü de yanarak feci şekilde can verdi. Yanan yakıt tankerinin bilgilerine plakasında ulaşan ekipler, sürücünün 64 yaşındaki Sabahattin Güngördü olduğunu düşünüyor. Sürücünün kimliğine, DNA testi sonucu ulaşılacağı öğrenildi.
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