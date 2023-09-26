Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş: Vasiyetini satmadık
'Bozkırın Tezenesi' halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 11'inci yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de düzenlenen panel ve konserlerle anıldı. Hüseyin Ertaş, babası Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan sinema filmiyle ilgili olarak "Babamız, ömrü boyunca böyle teklifleri kabul etmedi. Biz de onun çocukları olarak o gittikten sonra onun vasiyetini satmadık. Bize de böyle teklifler geldi ama kabul etmedik" dedi
Neşet Ertaş, vefatının 11'inci yılında memleketi kırşehir'de çeşitli etkinliklerle anıldı. O etkinliklerden biri Ertaş'ın yakın dostu, adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel'in katıldığı paneldi. Tokel, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü Hacı Mehmet Duranoğlu’nun yaptığı panelde Neşet Ertaş'ı anlattı.
Bayram Bilge Tokel, sosyal medyada sanatçı hakkında yazılan ve paylaşılan bilgilerin büyük çoğunluğunun asılsız olduğunu söyledi.
Bayram Bilge Tokel, Neşet Ertaş'ın 17-18'inci yüzyılda yaşamış, hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan anonim biri olmadığını, vefatının 11'inci yılını andıklarını, çocukları ve akrabalarının da hayatta olduğunu anlattı.
Sosyal medyada Neşet Ertaş ile ilgili paylaşılanların hepsine süzgeçten geçirerek bakmanın faydalı olacağını belirten Bayram Bilge Tokel, "Bir kitapta biri hikâye anlatıyor, kendi kafasından uyduruyor. Sonra bir gazeteci köşesinde kullanıyor. Onu da bir sosyal medya fenomeni alıyor ve hesabında paylaşıyor. Bu yayılıyor gerçek kayboluyor, unutuluyor, asılsız şeyler ortalığı dolduruyor" dedi.
Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş ise, "Neşet Ertaş'ı yaşatalım, unutturmayalım" sözlerine değindi. Hüseyin Ertaş, ortada gerçek ve değerli bir şey varsa halkın bunu bileceğini ve yaşatacağını ifade etti.
Panele katılan bir vatandaşın, Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan sinema filmini sorması üzerine Hüseyin Ertaş, şunları kaydetti: Babamız ömrü boyunca böyle teklifleri kabul etmedi. Biz de onun çocukları olarak o gittikten sonra onun vasiyetini satmadık. Bize de böyle teklifler geldi ama kabul etmedik. Belgeselde gerçek görüntüsü ve sesi vardı. Kendisi ve dostları anlattı. Hayali olan, yalan dolu, amacı sadece sahiplerinin cebini doldurmak olan bir yapıtın faydası olmadığını o önceden görmüştü. İnsanların cebindeki parasını almak istemeyen, 'Paralı konserler vermiyorum, halka açık konserler veriyorum' diyen bir insan...
Neşet Ertaş'ın hayatından kesitlerin yer aldığı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adlı sinema filminin gösterimi ailesini itirazı üzerine yasaklanmıştı.
Panelin ardından sanatçılar Neşet Doğan, Veli Ertaş, Köksal ve İrfan Ertaş, Harun Çulha, Taşan Kardeşler, Erkut Özkan-Muhlis Berberoğlu konser verdi. Salonu dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti.
Fotoğraflar: AA