Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş: Vasiyetini satmadık

Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş ise, "Neşet Ertaş'ı yaşatalım, unutturmayalım" sözlerine değindi. Hüseyin Ertaş, ortada gerçek ve değerli bir şey varsa halkın bunu bileceğini ve yaşatacağını ifade etti.

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Panele katılan bir vatandaşın, Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan sinema filmini sorması üzerine Hüseyin Ertaş, şunları kaydetti: Babamız ömrü boyunca böyle teklifleri kabul etmedi. Biz de onun çocukları olarak o gittikten sonra onun vasiyetini satmadık. Bize de böyle teklifler geldi ama kabul etmedik. Belgeselde gerçek görüntüsü ve sesi vardı. Kendisi ve dostları anlattı. Hayali olan, yalan dolu, amacı sadece sahiplerinin cebini doldurmak olan bir yapıtın faydası olmadığını o önceden görmüştü. İnsanların cebindeki parasını almak istemeyen, 'Paralı konserler vermiyorum, halka açık konserler veriyorum' diyen bir insan...

Neşet Ertaş'ın hayatından kesitlerin yer aldığı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adlı sinema filminin gösterimi ailesini itirazı üzerine yasaklanmıştı.