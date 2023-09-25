Genel müdürlüğü 11 gün sürdü Mart 2020-Eylül 2023 arasında Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten, 14 Eylül'de ise bu görevinden ayrılarak firmanın Genel Müdürü olarak atanan Bülent Aksu'nun genel müdürlüğü 11 gün sürdü. Turkcell, Aksu'nun bugün itibarıyla görevinin sona erdiğini açıkladı

Turkcell, 14 Eylül'de Genel Müdür olarak göreve başlayan Bülent Aksu'nun görevinin sona erdiğini bildirdi.

Aksu, Mart 2020-Eylül 2023 arasında Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştü. 14 Eylül'de Şenol Kazancı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasıyla, Aksu Genel Müdürlük görevine getirilmişti.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada "Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

BÜLENT AKSU KİMDİR?

Bülent Aksu, telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve denetim gibi sektörlerde finans, vergi, yönetim alanlarında 30 yıla yakın profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip. Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk AŞ Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak başladı.

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Çalık Holding ve Akfel Grup'ta görev aldıktan sonra Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz Şirketi (SOCAR) iştiraki olan Petkim ve STAR Rafineri'de CFO'luğu üstlenen Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Aksu, uluslararası ve yerel piyasalarda proje finansmanı, bono ihracı gibi birçok finansal işlemleri başarıyla yürüttü.

Turkcell'de Temmuz 2016-Temmuz 2018 yılları arasında CFO olarak görev yapan Bülent Aksu, yenilikçi finansal çözümlerle Turkcell'e önemli katkılarda bulundu.

Aksu, Ağustos 2018-Ocak 2021 arasında Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakan Yardımcısı, Kasım 2018-Mart 2019 arasında Türk Telekomünikasyon AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2019-Mart 2020 arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2019-Şubat 2021 arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı, Mart 2020'de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Aksu, Türkiye'yi 2018 yılında G20'de Şerpa olarak, Ağustos 2018-Ocak 2021 arasında Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) nezdinde Guvernör olarak, Dünya Bankası (WB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) nezdinde Guvernör Vekili olarak, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) nezdinde İcra Direktörleri Kurulu Üyesi olarak temsil etti.

Bülent Aksu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu.