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FCSB Galatasaray'ı Morutan transferi için FIFA'ya şikayet etti! Romanya ekibi FCSB, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan transferinde 'Şampiyonlar Ligi'ne katılım' maddesindeki bonusları ödemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu. Habertürk Giriş: 25.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:12 facebook

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Sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Ankaragücü'ne transfer olan Olimpiu Morutan'ın eski kulübü FCSB, sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etti.

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1 MİLYON EURO BONUS İSTİYORLAR Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; FCSB, Morutan'ın transfer anlaşmasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması durumunda 1 milyon Euro daha bonus olduğunu öne sürdü.