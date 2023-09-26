Meteoroloji'den açıklama! Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de ise yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 27° Ankara Kısmen Güneşli 30° İzmir Parçalı bulutlu 31° Antalya Parçalı bulutlu 32° Trabzon Parçalı bulutlu 24° Bursa Kısmen Güneşli 27° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Güneşli 34° Ağrı Güneşli 22°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.