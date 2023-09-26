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        Haberler Gündem Hava Durumu ESİP GÜRLEYECEK! Hava durumu 26 Eylül: Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var| Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün hava durumu nasıl?

        Meteoroloji'den açıklama! Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de ise yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 07:25 Güncelleme: 26.09.2023 - 07:30
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        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 27°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 30°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 31°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 32°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 24°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 22°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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