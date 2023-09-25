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        Haberler Magazin Kim Basinger, yüzünü şapkayla gizledi - Magazin haberleri

        Kim Basinger, yüzünü şapkayla gizledi

        Kim Basinger, dünyaca ünlü bir oyuncu ama hastalığı nedeniyle utanma duygusuyla baş edemiyor. Uzun bir süredir agorafobi ile mücadele eden Basinger, çok nadir olarak evinden dışarı çıkıyor. Kim Basinger, kendini gizlemeye çalışsa da Los Angeles sokaklarında görüntülenmekten kurtulamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:40
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        Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren Kim Basinger, 1980'lerde ve 1990'larda gişede başarılı olan birçok filmde rol almıştı. Fakat uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Basinger, yıllardır agorafobi hastalığı ile mücadele ediyor.

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        Agorafobi hastalığının yanı sora son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler nedeniyle adeta bambaşka birine dönüşen Kim Basinger, ortaya çıktı.

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        Los Angeles sokaklarında yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Kim Basinger'ı görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı.

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        KOCAMAN ŞAPKAYLA GİZLENDİ

        Yıllardır agorafobi hastalığından muzdarip olan Kim Basinger, dışarı çıktığında hep kocaman şapkalarla yüzünü saklıyor. 69 yaşındaki oyuncunun tüm meraklı gözlerden sakınarak yaşamasının sebebi hastalığı.

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        DAHA ÖNCE İTİRAF ETMİŞTİ

        Dışarı çıkma korkusu olarak da bilinen bu hastalığın pençesine düşen Kim Basinger, bu durumun evden çıkamayacağı, restoranlara gidemeyeceği ya da misafir ağırlayamayacağı bir noktaya geldiğini itiraf etmişti.

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        AGORAFOBİ NEDİR?

        Agorafobi tıpta "paniğe ve kapana kısılmışlık, çaresizlik ya da utanç duygularına neden olabilecek yerlerden ya da durumlardan korkmayı ve kaçınmayı içeren bir tür anksiyete bozukluğu" olarak tanımlanıyor. Agorafobi hastaları bu durumlarda panik atak ve benzeri semptomlar yaşayabiliyor ya da bunu yaşayacaklarından korkarak da panik atak geçirebiliyor.

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        BABASI ORKESTRA ŞEFİ ANNESİ MODELDİ

        Öte yandan Kim Basinger, kariyerine model olarak başladı. Basinger'ın babası bir orkestra şefiydi annesi ise bir modeldi. Kim Basinger da kariyer seçimi yaparken annesinin izinden gitti. Kim Basinger 16 yaşındayken Athens Junior Miss Contest'de mankenlik yapmaya başladı.

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        Kim Basinger, kısa bir süre sonra da Junior Miss Georgia diye anılmaya başlandı. Basinger, mesleğini sürdürmek için New York'a taşındı ve aranan bir model oldu. 20 yaşına geldiğinde top model olarak anılmaya başlayan Kim Basinger, aynı zamanda oyunculuk dersleri de alıyordu.

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        'BOND' KIZI OLDU

        1976'da bazı televizyon dizileri için kamera karşısına geçen Kim Basinger, 2 yıl sonda 'Kate: Portrait of a Centerfold' adlı dizide başrol oynadı. 1980 yılına geldiğinde ise Basinger, artık sinema kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye başlamıştı. 1983'te Sean Connery ile birlikte 'Never Say Never Again' adlı 'James Bond' filminde kamera karşısına geçti.

        Kim Basinger, bundan 6 yıl sonra 'Batman' filminde canlandırdığı karakter ile ününü iyice pekiştirdi. Sonra da zaten ünlü filmler arka arkaya geldi. Başrollerini Mickey Rourke ile paylaştığı 'Dokuz Buçuk Hafta' da işte bunlardan biri... Kim Basinger, 1997 yapımı 'L.A. Confidential' ile Oscar ödülünü kazandı.

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        OLAYLI BOŞANMA

        1980'lerde ve 1990'larda kadın güzelliğinin simgesi olarak görülen Kim Basinger, özel hayatıyla da hep gündemin ilk sıralarındaydı. İlk evliliğini 1980 ila 1988 arasında yapan Kim Basinger, ikinci evliliğini de 1993 ila 2002 arasında da kendisi gibi oyuncu olan Alec Baldwin ile gerçekleştirdi.

        23 Ekim 1995'de kızları Ireland'ı kucaklarına alan Kim Basinger ile Alec Baldwin, bir çocuk sahibi olmalarına rağmen olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. İkili, o dönem Ireland'ın velayetini almak uğruna akla hayale gelmeyecek tartışmalar yaşadı fakat sonra aralarındaki sular duruldu.

        Fotoğraflar: Mega, Avalon

        #kim basinger
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