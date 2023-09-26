Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım! Şarkıcı Ece Ronay, 31 Mayıs 2023 tarihinde boşandığı eşi Mehmet Bilir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri paylaşarak, "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" dedi. Şarkıcı Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı olmasına rağmen psikolojik şiddete maruz kaldığını ve defalarca ölüm tehdidi aldığını da belirtti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.09.2023 - 07:56 Güncelleme: 26.09.2023 - 08:11 facebook

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