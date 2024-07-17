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        Haberler Gündem Teyit Sarıgül'den video açıklaması

        Sarıgül'den video açıklaması

        Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Sarıgül, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:15
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        Sarıgül'den video açıklaması
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        Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

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