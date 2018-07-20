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AA'nın haberine göre ilçedeki Sarıçam Ormanları içerisinde 2 bin ile 2 bin 600 rakımda yetişen rengarenk çiçekler ile yusufçuklar, kelebekler, yaban hayvanları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunuyor.