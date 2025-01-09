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        Haberler Gündem HT Trend Sarıyer Belediyesi Squid Game ile çevre kirliliğine dikkat çekti

        Sarıyer Belediyesi Squid Game ile çevre kirliliğine dikkat çekti

        Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Sarıyer Belediyesi, Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'e atıfla çevre kirliliği konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:35
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        Squid Game ile uyarı
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        İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı önündeki bankta bırakılmış bir meşrubat şişesi, yere serpilmiş kuruyemiş kabukları, kağıt bardak ve hemen yan tarafta görülen çöp kovası… Bu kirliliğin arkasında yükselen de Squid Game figürleri… Sarıyer Belediyesi bu paylaşımı, kirliğe dikkat çekmek için yaptı ve “Çevresini kirleten duyarsız vatandaşlarla basit bir oyun oynamak istiyoruz” notunu düştü.

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