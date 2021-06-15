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Sarıyer'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Sarıyer'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sarıyer'de trafik kazası: 3 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Kemerburgaz orman yolu Valide Sultan Caddesi üzerinde 34 LCG 968 plakalı minibüs, 34 FB 8094 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin yolcu kısmında oturan bir kişi bulunduğu yerde sıkışırken, minibüsteki 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı çıkarırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından minibüs ve otomobil yoldan çekildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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