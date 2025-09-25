Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şarjda unutulan tablet yangın çıkardı | Son dakika haberleri

        Şarjda unutulan tablet yangına neden oldu

        Diyarbakır'da yatak odasında şarjda unutulduğu iddia edilen tabletin yanması sonucu yangın çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.09.2025 - 11:40
        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şarjda unutulan tabletin yanması sonucu yangın çıktı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi 226'ncı Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre, yatak odasında şarjda bulunan tabletin yanması sonucu yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

        Evde hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

