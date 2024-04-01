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        Haberler Magazin Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu - Magazin haberleri

        Hilal Özdemir muhtar oldu

        Şarkıcı Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:00
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        Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı.

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        Hilal Özdemir, dün gerçekleştirilen seçimler sonrasında muhtar olduğunu duyurdu.

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        Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı şunları söyledi:

        Sevgili Suadiyeliler,

        31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla

        Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir.

        #Hilal Özdemir
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