Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yoğun bakımda tedavi gören Metin Kaya’nın durumunun ağır olduğunu belirtti.

Usta sanatçı için dua isteyen Akay, “Taverna müziğin bir dönem efsane isimlerinden olan Metin Kaya, lenfoma kanseri ile savaşıyordu. Geçen sene durumu iyiye gitmiş ve sevenlerini mutlu etmişti. Ancak Kaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisine kaldırıldı, durumu ağır ve dualarınıza ihtiyacı var. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

METİN KAYA KİMDİR?

11 Şubat 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Metin Kaya, küçük yaşlarda mandolin çalmayı öğrendi. ‘Günüm Seninle Başlar’ isimli ilk albümünü 1985 yılında yapan Kaya, ardından ‘Barışmaya alıştık’ albümünü çıkardı. ‘Sıktı mı Canını’ isimli albümü ile müzik piyasasında ses getiren Kaya'nın; ‘Nerde Trak Orda bırak’, ‘Aklımı Seveyim’, ‘Ayrılacağım’ gibi albümleri taverna müzik dinleyicisi tarafından çok sevildi.