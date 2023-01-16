CİNAYET ŞİŞLİ’DE İŞLENDİ



Gözaltına alınan Seçil Çiftçi, jandarmaya önce çelişkili ifadeler verdi. Daha sonra cinayeti itiraf eden Seçil Çiftçi olayın detaylarını anlattı. Çiftçi'nin iddialarına göre, Semih Sevim, eski erkek arkadaşıydı. Tokat’tan kendisine hep çiçek gönderiyordu ve barışmak istiyordu. Olay günü de Şişli’deki evine geldiğini belirten Seçil Çiftçi, maktulle tartıştığını ve kafasına sandalye demiri ile vurduğunu söyledi.