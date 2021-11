Televizyon ekranlarının fenomen eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzikseverlere keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı 6 Kasım Cumartesi akşamı konukları Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Özgür Can Çoban olacak.