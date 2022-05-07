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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu!

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları araştırılmaya başlandı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı 47.bölümünde birbirinden ünlü konuklarla eğlenceli bir geceye imza atacak. Her hafta Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu. İşte, birbirinden ünlü konuklar..

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    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! 7 Mayıs 2022 Şarkılar Bizi Söyler 47.bölüm konukları kimler?

    Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in 47.bölüm konukları merak konusu oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler seyircilere keyifli anlar yaşatacak. 7 Mayıs akşamı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu.
  • 02
    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! 7 Mayıs 2022 Şarkılar Bizi Söyler 47.bölüm konukları kimler?

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER  YENİ BÖLÜM KONUKLARI 7 MAYIS

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu. Seyirciye keyifli anlar yaşatacak olan programda "Unutulmayan Şarkılar" gecesi yaşanacak. 
  • 03
    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! 7 Mayıs 2022 Şarkılar Bizi Söyler 47.bölüm konukları kimler?

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları evrensel müziğin güçlü sesi Zara ve Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Gökhan Tepe olacak.
  • 04
    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! 7 Mayıs 2022 Şarkılar Bizi Söyler 47.bölüm konukları kimler?

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