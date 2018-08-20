Sarkozy çifti tatil için Bodrum'da

Türkiye'ye karşı sergilediği olumsuz tavrı ile her dönem dikkat çeken ancak her yıl tatil için Türkiye'nin Ege sahillerine gelen Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni, tatil için Bodrum'a geldi