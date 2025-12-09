Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu, kış aylarını doğa yürüyüşüyle geçirmek isteyenlerin yanı sıra etrafındaki sarp kayalıklar sayesinde tırmanış tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezine 72, ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıktaki kanyon, kış mevsiminde de trekking, foto safari ve dağcılık meraklılarını ağırlıyor.

Ortasından Çakıt Çayı geçen kanyon, 7 kilometreyi aşan yürüyüş güzergahında doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kapıkaya Kanyonu, metrelerce yükselen kayalıkları ve 100'ü aşkın tırmanış rotasıyla hem profesyonel hem de sınırlarını zorlamak isteyen amatör sporcuları buluşturuyor.

Hazırlıkların ardından sarp kayalara tırmanan sporcular, zirveye ulaştıktan sonra kanyonun manzarasını yukarıdan inceleme şansı buluyor.

"BURADA HARİKA ROTALARI GÖREBİLİYOR VE MUHTEŞEM MANZARALARA ŞAHİT OLABİLİYORUZ"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Burhan Şahin, amatör ruhla başladığı dağ tırmanışını 15 yıldır profesyonel olarak sürdürdüğünü söyledi.

Kapıkaya'nın önemli tırmanış alanlarından biri olduğunu dile getiren Şahin, "Burada harika rotaları görebiliyor ve muhteşem manzaralara şahit olabiliyoruz" dedi.